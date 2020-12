Porta Elisa News



Russo: "Vittoria di fondamentale importanza"

domenica, 13 dicembre 2020, 17:59

Il presidente Bruno Russo è molto contento per la vittoria contro il Piacenza e lo fa capire a chiare lettere, dispensando anche i complimenti a mister Lopez per come ha preparato la partita: "È una vittoria di fondamentale importanza per il proseguo del nostro campionato, ci voleva perché non avevamo mai vinto in casa. Inoltre è arrivata contro una squadra che stava facendo bene e questo ci rende molto felici, adesso dobbiamo continuare così e cercare di migliorare la classifica perché dobbiamo recuperare tutti i punti persi nelle partite precedenti".

"Chiaramente questa è la mentalità giusta, faccio i complimenti al mister per come ha preparato la partita. Come abbiamo già detto avendo a disposizione tutta la settimana per lavorare e tanti calciatori recuperati potremo giocarci la salvezza fino alla fine".