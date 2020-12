Porta Elisa News



Santoro: "Resto ottimista: ho visto una squadra compatta e ben messa in campo"

domenica, 6 dicembre 2020, 17:35

Mario Santoro, direttore generale rossonero, alla sua prima esperienza in panchina da dirigente, resta ottimista nonostante la nuova sconfitta dei rossoneri: "Ho visto una squadra compatta e ben messa in campo dal suo allenatore: nel primo tempo l'Alessandria ha avuto ben poche occasioni, poi nella ripresa abbiamo concesso alcuni errori e a squadre di questo tipo non si può regalare nulla. Peccato per l'occasione di Meucci che poteva riaprire il match. Personalmente ritengo l'Alessandria la squadra più forte in assoluto e la principale candidata alla promozione".

"Ora restiamo concentrati per le prossime gare, a partire da quella di domenica contro il Piacenza che è uno scontro diretto, ma che vale tre punti come tutte le altre. Importante sarà il fatto, e lo sottolineo, che per la prima volta dopo tantissimo tempo che avremo una settimana per prepare la gara. Le dirette concorrenti hanno vinto? Siamo ancora tutti lì, resto un inguaribile ottimista".