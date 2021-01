Porta Elisa News



Bianchi ko: per lui niente trasferta di Lecco

giovedì, 7 gennaio 2021, 18:40

di diego checchi

Flavio Junior Bianchi non ci sarà per la trasferta di Lecco. Lo staff medico ha provato a recuperare l'attaccante rossonero ma purtroppo non ce l'ha farà perché il giocatore si è procurato un piccolo stiramento al flessore della gamba destra. L'obbiettivo a questo punto è di recuperarlo in vista della partita casalinga di sabato 16 gennaio alle ore 15 contro la capolista Renate.

Detto questo la squadra si è allenata sul sintetico di Altopascio anche per provare lo stesso terreno che troverà a Lecco. Il dilemma adesso è su chi giocherà al fianco di Marcheggiani fra Nannelli, Scalzi, Convitto e Molinaro. Qualche chance anche per Moreo che però oggi si è fermato anzitempo per un piccolo affaticamento così come Lo Curto che era appena rientrato in gruppo in questi giorni. Tutti gli attaccanti sono parsi in grande forma facendo veramente cose pregevoli così da complicare la scelta di mister Lopez. Per quanto riguarda gli altri reparti la formazione non si dovrebbe discostare più di tanto da quella vista contro la Carrarese, ovviamente con il rientro di Kosovan a centrocampo.

In difesa Panariello lotta per un posto con Dumancic così come se la giocano Solcia e De Vito, questo a testimonianza del fatto che la squadra fisicamente sta bene a parte dei piccoli acciacchi che ci possono stare. A proposito, Michel Cruciani e Falivene sono rimasti allo stadio a scopo precauzionale ma già da domani potrebbero riunirsi di nuovo al gruppo mentre Benassi lo farà molto probabilmente da lunedì proseguendo il suo lavoro differenziato. Sta recuperando anche Ceesay che dalla settimana prossima tornerà a correre e poi dopo un paio di giorni rientrerà in gruppo. Sarà curioso quindi vedere a Lecco la prima prova in rossonero dell'attaccante Francesco Marcheggiani che avrà sulle spalle il numero 19, quello lasciato pochi giorni fa da Fazzi. Il giocatore ha delle buone movenze e quando si trova in area di rigore è capace di fare dei bei gol ma adesso sta a lui far vedere tutte le sue qualità in partita già a cominciare da Lecco.