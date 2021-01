Porta Elisa News



Deoma: "Ho visto una grande Lucchese"

sabato, 16 gennaio 2021, 17:26

Daniele Deoma, direttore sportivo rossonero, è particolarmente soddisfatto del pari ottenuto contro il Renate: "Ce la giochiamo con tutti, anche oggi ne abbiamo avuto la dimostrazione dando vita a una ottima prestazione dal punto di vista tecnico, tattico, della determinazione: ho visto una grande Lucchese. Merito del lavoro del tecnico e dello staff, il lavoro paga. Senza nulla togliere al Renate e alla sua classifica, abbiamo dimostrato di essere in partita sino al 96° e se guardiamo a analizzare la gara e le occasioni avute potevamo fare anche risultato pieno, penso all'occasione capitata a Meucci al termine di una bellissima azione corale, ma va bene così".

"Chiudiamo il girone di andata a 13 punti e se si pensa che a Pontedera ne avevamo tre, si capisce quanta strada sia stata fatta. Come detto, sta facendo la differenza il lavoro. Domenica a Crema scontro diretto? Sono tutti scontri diretti per noi, dobbiamo solo lavorare e giocare con questo spirito. Il mercato? Abbiamo preso tre giocatori e vedrete che anche Zennaro sarà un altro pezzo pregiato, se dovesse capitare l'occasione non ci tireremo indietro, vogliamo centrare l'obiettivo"