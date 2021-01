Porta Elisa News



Il mercato delle altre: Alessandria scatenata

mercoledì, 6 gennaio 2021, 14:01

di diego checchi

Entrano nel vivo le trattative del calciomercato e vi diciamo quelle più importanti. L'Alessandria ha praticamente chiuso per l'attaccante Stanco dall'Imolese, mentre è ai dettagli per Mirko Bruccini, diciamo che manca solo la firma. Per l'ex centrocampista rossonero si parla di un contratto biennale a cifre piuttosto importanti. Intanto si sta muovendo anche la Pro Vercelli, dalla Triestina è arrivato l'attaccante Leonardo Gatto, mentre per il centrocampo c'è Awua del Bari. Il Piacenza ha ceduto l'attaccante Siani alla Caronnese e il centrocampista Corradi al Modena, mentre hanno rinnovato il contratto il centrocampista Galazzi fino al giugno 2023 e l'attaccante esterno Lamesta fino al giugno 2022.

Il Pisa è sulle tracce dell'attaccante Tommasini del Pontedera al quale potrebbe offrire un contratto triennale. Se uscisse Tommasini, in granata rientrerebbe Semprini che attualmente è in prestito al SudTirol e sta trovando poco spazio. Sempre per il Pontedera c'è la notizia dell'acquisto di Regoli dalla Cavese. Il Lecco è in grande fermento perché è in arrivo il centrocampista Piccinocchi, mentre per l'attacco si tenta il tutto e per tutto per Emmausso del Catania ma occhio a De Cenco della Feralpisalò. In uscita il laterale sinistro Purro conteso fra Piacenza, Teramo e Imolese, mentre è sceso in Serie D Del Grosso al Lavello. Per l'attaccante Mastroianni si è fatta avanti la Casertana. La capolista Renate ha ingaggiato dall'atalanta in prestito il centrocampista Riccardo Burgio che era all'Avellino. La Pistoiese si è assicurata le prestazioni dell'ex rossonero Enrico Pezzi dalla Vis Pesaro. In casa Novara il difensore Sbraga è vicinissimo ad accordarsi con l'Arezzo.