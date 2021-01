Porta Elisa News



Il Renate, ormai, non è più una sorpresa

giovedì, 14 gennaio 2021, 15:40

di diego checchi

E' un’autentica sorpresa il Renate allenato da Aimo Diana e costruito sapientemente dal ds Antonio Obbedio con il supporto del direttore generale Crippa. Ma i 41 punti in classifica testimoniano come il lavoro fatto finora sia stato straordinario e chi ha visto giocare il Renate ha potuto tranquillamente rendersi conto che ci troviamo davanti a una squadra alla quale piace giocare a calcio facendo un modulo piuttosto votato all’attacco perché solitamente Diana gioca con un trequartista e due punte, almeno in partenza. Questo sistema di gioco si potrà trasformare anche in un 3-5-2 a seconda delle esigenze che richiedono le partite stesse. Ne abbiamo parlato proprio in questi giorni con Obbedio. Nemmeno i dirigenti della squadra lombarda si aspettavano di avere una classifica così importante, perché 41 punti sono tanti e soprattutto sono parecchie le lunghezze dalle inseguitrici.

Il Como ha 7 punti in meno mentre l’Alessandria ne ha 11 di distacco, entrambe le squadre con una partita da recuperare. Renate è un paese di 4000 anime che fa il passo secondo la gamba e la società mette sempre al primo posto i bilanci prima dell’aspetto calcistico. C’è una programmazione che dura nel tempo e che è ormai consolidata. Lo scorso anno il Renate è arrivato ai playoff e quest’anno ha ingranato la marcia. Nella squadra neroazzurra ci sono anche tre ex rossoneri e stiamo parlando dell’attaccante Sorrentino, del difensori Magli e dell’esterno sinistro Santovito. Nel Renate gioca anche Kabashi che per un periodo si allenò con la Lucchese proprio quando c’era Antonio Obbedio come direttore sportivo. Per la gara con i rossoneri mancherà l’esterno di destra di centrocampo Guglielmotti e al suo posto o giocherà Santovito o giocherà Silva. Il bomber della squadra è Galuppini con 9 reti seguito appunto da Kabashi con 5. Questa la probabile formazione.

RENATE (3-4-1-2): 1 Gemello, 7 Anghileri, 21 Damonte, 24 Possenti, 28 Silva, 8 Kabashi, 20 Rada, 3 Esposito, 5 Maistrello, 10 Giovinco, 14 Galuppini. A disposizione: 12 Bagheria, 23 Burgio, 25 De Sena, 19 Lakti, 16 Magli, 6 Marafini, 4 Ranieri, 30 Marano, 2 Merletti, 13 Santovito, 11 Sorrentino. Allenatore: Aimo Diana.