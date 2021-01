Porta Elisa News



Le due opzioni di Lopez per perforare il Renate

giovedì, 14 gennaio 2021, 12:55

di diego checchi

In attesa dell’ufficialità di Zennaro che arriverà molto probabilmente in giornata, la Lucchese si sta preparando alla sfida con il Renate e lo farà oggi al Porta Elisa rigorosamente a porte chiuse. Allora non resta che ipotizzare l’undici che schiererà mister Lopez dando per scontato che l’ultimo arrivato, al massimo, andrà in panchina e che Bianchi farà quasi certamente lo stesso. In attacco sono due le ipotesi da prendere in considerazione: la prima è l’utilizzo di Petrovic assieme a Marcheggiani visto anche che i due nuovi arrivi hanno fatto molto bene insieme a Lecco.

L’altra ipotesi è che possa essere confermata la coppia che ha iniziato la gara in Lombardia e cioè Nannelli-Marcheggiani. Nel primo caso Nannelli potrebbe arretrare e agire da mezzala al posto di Kosovan con Meucci e Sbrissa a centrocampo. Nella seconda ipotesi verrebbe confermata la fiducia a Tanasiy Kosovan che nell’ultima partita non è parso in grande forma. Meucci e Sbrissa saranno sicuramente gli altri due centrocampisti. Da valutare anche il reparto difensivo e se Lopez deciderà di puntare su Solcia o De Vito nel ruolo di centrale e preferire Panariello a Dumancic in quello di centrale di sinistra. Coletta, Papini, Panati e Adamoli completeranno l’undici che affronterà la squadra di Aimo Diana. Domani ci sarà la seduta di rifinitura dove il tecnico scioglierà tutti gli eventuali dubbi perché ricordiamo che la gara verrà disputata sabato prossimo con inizio alle ore 15 con diretta su Sky e telecronaca affidata ad Alessandro Sugoni.