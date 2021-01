Porta Elisa News



Le pagelle di Lucchese-Novara: si salva solo Bianchi

domenica, 31 gennaio 2021, 18:54

Ecco le pagelle dei rossoneri al termine della gara interna contro il Novara.

Biggeri 5 – sul secondo e sul quarto gol poteva fare qualcosa di più.

Papini 5 – ha perso la palla che ha propiziato il secondo gol del Novara e poi è sempre stato in difficoltà contro gli attaccanti avversari.

Nannelli 5,5 – tanta corsa e poco altro, da lui ci si aspettava qualcosa di più.

Panati 6 – il meno peggio insieme a Bianchi, ha anche tirato in porta due volte.

Solcia 4,5 – in grande difficoltà per tutta la partita, prima ha giocato come difensore di destra e poi a sinistra dopo l'infortunio di Dumancic, ha sofferto molto sia sul piano della dinamicità. Partita da dimenticare.

Marcheggiani 5 – praticamente mai pericoloso, tant'è vero che è stato sostituito a inizio ripresa.

Meucci 4,5 – non ci è piaciuto, i centrocampisti avversari lo hanno superato sistematicamente, non è mai riuscito a prendere le misure a Schiavi.

De Vito 4,5 – sul terzo gol del Novara ha bucato l'intervento lasciando la strada libera a Rossetti.

Dumancic 5 – esce dopo soli 12' per infortunio, ma sul primo gol di Lanini ha ingannato Biggeri con una deviazione.Petrovic 5,5 – ha lottato, per carità, ma non è mai riuscito veramente a rendersi pericoloso.

Zennaro 5,5 – ha giocato da mezz'ala sinistra nel 3-5-2 e qualche buona giocata a livello tecnico si è vista, ma deve essere più continuo.

Adamoli 5 – si è fatto saltare da Corsinelli in occasione del quarto gol, e anche prima non ha fatto gran che.

Sbrissa 6 – è entrato ed ha cercato di dare verve a centrocampo, è andato al tiro ed ha fornito un buon assist a Panati.

Bianchi 6,5 – è entrato in campo e quanto meno ci ha provato, alla prima occasione l'ha messa dentro realizzando il settimo centro stagionale.

Cruciani sv.

Galardi sv.