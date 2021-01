Lecco-Lucchese: 2-2 al 45' st Quattro minuti di recupero

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 10 gennaio 2021, 18:10

Il direttore generale rossonero: "Marcheggiani e Petrovic: mi sono sembrati decisamente due buoni acquisti e va dato atto a Daniele Deoma della bontà delle scelte compiute e del lavoro effettuato: davanti ora siamo davvero competitivi. "Oggi è stata una partita che stavamo buttando per alcuni errori, mi è piaciuta la...

domenica, 10 gennaio 2021, 17:42

Il tecnico soddisfatto dalla prestazione dei suoi ma rammaricato per il risultato finale: "Bella reazione, abbiamo mostrato cose importanti e concetti giusti per gran parte della partita. Purtroppo paghiamo due errori che ci sono costati cari e che ci hanno costretti a rincorrere.

domenica, 10 gennaio 2021, 17:35

I due attaccanti impressionano positivamente nella gara che segna il loro esordio in rossonero, con il croato autore del gol che riapre la gara e dell'assiste del pari. Molto bene Nannelli e Adamoli, deludono De Vito e Kosovan: le pagelle di Gazzetta

domenica, 10 gennaio 2021, 16:58

Il diesse rossonero: "Ero convinto che la palla buona sarebbe potuta arrivare. Questa è una Lucchese che ha grande carattere, una squadra viva che non molla un centimetro. Bene i nuovi. Il mercato? Con calma lavoreremo per alzare l'asticella: non serve fare numero ma qualità"