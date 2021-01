Porta Elisa News



Lopez: "Petrovic potrebbe partire dal primo minuto"

venerdì, 15 gennaio 2021, 17:34

Mister Lopez, tramite l'ufficio stampa, presenta la sfida contro la capolista Renate e parla anche degli ultimi due acquisti e della formazione che schiererà domani: "Siamo pronti per giocare la nostra partita e proseguire il bel percorso intrapreso nelle ultime cinque partite, contro un avversario forte ed attrezzato che non a caso si trova al primo posto in classifica. Non ritengo il Renate una sorpresa, ma piuttosto una squadra costruita con attenzione e programmazione, che ormai da tre anni ha intrapreso un percorso di crescita tecnica costante. Quest'anno con qualche acquisto mirato sono riusciti a fare un ulteriore salto di qualità e lotteranno fino in fondo per conquistare questo campionato".

Come giudica la settimana di lavoro della sua squadra?

"Per quanto ci riguarda abbiamo fatto una bella settimana, con allenamenti intensi e ritmo alto, come piace a me. Siamo consapevoli che per uscire dalla attuale posizione di classifica non ci è concessa alcuna distrazione o rallentamento: solo con il lavoro e l'impegno quotidiano ne usciremo. Le ultime prestazioni stanno valorizzando il nostro lavoro e sono convinto che continueremo a dare del filo da torcere a chiunque".

Che cosa ci può dire sulla formazione anti Renate?

"Per quanto riguarda la formazione stiamo valutando qualche cambiamento nell'undici iniziale e potremmo vedere Petrovic dal primo minuto. Zennaro si è allenato solo per tre giorni con noi e dobbiamo integrarlo bene nei nostri meccanismi, ma è un prospetto di sicuro avvenire che sicuramente ci sarà molto utile in questa seconda parte di campionato".