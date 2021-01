Porta Elisa News



Lopez lavora alle situazioni alternative nel caso Bianchi dia forfait

mercoledì, 6 gennaio 2021, 17:34

Allenamento pomeridiano per la Lucchese sul campo in sintetico della Santissima Annunziata con partitelle 3 contro 3 per poi passare ad un 6 contro 6. Mister Lopez ha chiesto intensità e determinazione. Per quanto riguarda la formazione è ancora presto per tirare le somme anche perchè domani sapremo qualcosa di più sul recupero o meno di Bianchi.

In caso contrario ci sarà da capire su chi opterà il trainer romano. La più gettonata è la coppia Marcheggiani-Nannelli ma anche Scalzi, Moreo, Convitto e Molinaro lottano per un posto. E' impossibile quindi fare previsioni adesso. Per domani è prevista una seduta pomeridiana ad Altopascio dove molto probabilmente verrà effettuata una partitella a tutto campo e da lì capiremo qualcosa di più sulla formazione che Lopez vorrà opporre al Lecco di D'Agostino. Il Lecco, una squadra costruita per stare nei quartieri alti della classifica, che si sta rinforzando in questo mercato di gennaio. Al di là di questo però la Lucchese cercherà di giocarsi la partita a viso aperto e di andare a Lecco per portare via un risultato positivo, visto che c'è un bisogno estremo di muovere la classifica.