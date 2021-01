Porta Elisa News



Lopez valuta come sostituire Meucci

giovedì, 21 gennaio 2021, 12:28

di diego checchi

Il dilemma che riguarda la formazione da schierare a Crema è principalmente uno: chi sarà il sostituto di Meucci? In due lottano per una maglia: Cruciani e Caccetta. Entrambi si stanno allenando alacremente ma non giocano con continuità da tanto tempo e dovrà essere mister Lopez a decidere su chi puntare. Per il resto il centrocampo sarà formato con ogni probabilità da Nannelli e Sbrissa con Marcheggiani e Petrovic davanti. Bianchi, anche se recupererà, partirà sicuramente dalla panchina. In difesa ballottaggi tra De Vito e Solcia e fra Panariello e Papini con questo ultimo che potrebbe anche andare a occupare la posizione di quinto di centrocampo, come successo domenica scorsa per poter dare così un turno di riposo a Panati. In questo caso giocherebbero sia Panariello che Papini. Per quanto riguarda Zennaro, c’è da dire che andrà sicuramente in panchina e almeno di grosse novità farà uno spezzone di partita. Non crediamo, ma possiamo anche essere smentiti, che Lopez lo rischi subito dall’inizio. Panchina anche per Kosovan. Ovviamente sarà a disposizione anche il nuovo portiere Pozzer e chissà che venga convocato il giovane Galardi il cui acquisto verrà perfezionato in giornata. Non recupereranno certamente Convitto, Moreo, Falivene, Lo Curto, Ceesay e Benassi, mentre avrà qualche chance in più Molinaro dopo la botta subita martedì scorso. Ma vedremo nei prossimi giorni. Tra i pali giocherà ovviamente Biggeri dopo l’infortunio di Coletta. Questa è la situazione attuale della Lucchese.