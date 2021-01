Porta Elisa News



Lopez valuta Papini nel ruolo di Panati

giovedì, 28 gennaio 2021, 13:36

di diego checchi

Partitella a ranghi contrapposti per la squadra rossonera. Mister Lopez ha fatto svolgere ai suoi un allenamento ad alta intensità. Qualche dubbio sulla formazione anti Novara ci potrebbe essere dato che Papini potrebbe sostituire Panati nel ruolo di quinto di destra e uno fra De Vito e Panariello andare a completare il trio difensivo. Questi sono dubbi che il trainer scioglierà soltanto all’ultimo minuto. Per il resto siamo certi che Bianchi partirà titolare, molto probabilmente insieme a Petrovic con Marcheggiani pronto ad entrare a partita iniziata. A centrocampo rientrerà Meucci dalla squalifica e prenderà il posto di Caccetta davanti alla difesa.

L’altro sicuro del posto in mezzo è Nannelli, visto che il giocatore già protagonista l’anno scorso con la maglia rossonera, si sta rivelando uno dei più positivi in casa Lucchese e Lopez non lo toglierà certamente dal campo. Il ballottaggio potrebbe essere tra Sbrissa e Zennaro visto che l’ex Genoa è entrato con grande personalità nella gara di Crema ed ha dimostrato di saper fare le due fasi nel migliore dei modi. Vedremo su chi dei due ricadrà la scelta del trainer romano. Per il resto, ormai la formazione della Lucchese è quella e non crediamo ci siano stravolgimenti proprio in uno scontro diretto come quello contro il Novara.

Casomai qualche ragionamento in più, Lopez lo farà in vista del derby di Grosseto considerando che la partita arriverà a soli tre giorni di distanza. Ma in quel caso sarà anche finito il mercato e quindi si saprà chi sarà rimasto, chi no o se sarà arrivato un altro elemento che possa alzare l’asticella della squadra. Non abbiamo dimenticato il ruolo di esterno sinistro di centrocampo che verrà ricoperto da Adamoli anche se Galardi si sta comportando bene ma non è ancora pronto per una maglia da titolare dovendo ancora inserirsi a pieno negli schemi del tecnico. Tra i pali ovviamente ci sarà Biggeri.