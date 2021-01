Lucchese-Novara: 1-4 al 43' st Accorcia Bianchi

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 31 gennaio 2021, 18:54

Disastro pressoché assoluto con i rossoneri che praticamente non scendono in campo: sotto la sufficienza praticamente tutti, dal grigiore generale spunta ancora una volta Bianchi autore dell'unico gol. Le pagelle di Gazzetta

domenica, 31 gennaio 2021, 17:29

Daniele Deoma, diesse rossonero, vuole subito voltare pagina, la sconfitta con il Novara non deve lasciare tracce: "E' una partita nata male costellata da errori che abbiamo pagato a caro prezzo e quando si prendono gol, poi diventa tutto più difficile. Mercato? Non escludo nulla: saremo a Milano"

domenica, 31 gennaio 2021, 17:29

Il tecnico rossonero: "Oggi siamo incappati in una giornata storta, dopo sei risultati utili consecutivi. Una partita cominciata male, che non abbiamo saputo raddrizzare. Abbiamo pagato a caro prezzo le troppe disattenzioni, che con avversari di spessore come quelli di oggi non ci possiamo permettere"

sabato, 30 gennaio 2021, 14:56

Il tecnico annuncia cambiamenti nel reparto offensivo e dunque contro il Novara Bianchi dovrebbe tornare titolare insieme a Meucci, che ha scontato la squalifica: "I piemontesi sono un'ottima squadra, ma giocheremo per un nuovo, importante risultato, consapevoli che una vittoria sarebbe fondamentale per proseguire la marcia intrapresa"