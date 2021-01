Lucchese-Renate: 1-1 al 45' st Sei minuti di recupero

Altri articoli in Porta Elisa News

Il presidente rossonero: "La Lucchese conferma il buon momento e di essersi messa alle spalle i problemi iniziali. Siamo contenti e faccio i complimenti a tutti, sono convinto che questo che abbiamo intrapreso è il percorso che ci porterà a mantenere la categoria, continuiamo così e sicuramente ce la faremo"...

L'attaccante conferma quanto di buono fatto vedere a Lecco, gli fa compagnia anche Marcheggiani, nonostante siano tutti e due solo alla seconda partita in rossonero. Bene Sbrissa, Adamoli sempre pericoloso: le pagelle di Gazzetta

Per il portierone rossonero un problema alla caviglia destra, come conferma il medico sociale il dottor Adolfo Tambellini: "Si è trattato di una distorsione alla caviglia destra di una certa importanza, andrà valutata nei prossimi giorni attraverso una risonanza magnetica. Bianchi? Sarà dispoibile per Crema"

Il tecnico: "Abbiamo ben tenuto il campo per tutti i 90 minuti, senza paura e senza remore di nessun genere. Il percorso intrapreso è sicuramente quello giusto, ma dobbiamo proseguire a lavorare con impegno ed intensità ogni giorno. Possiamo guardare al girone di ritorno con rinnovato ottimismo"