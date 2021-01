Porta Elisa News



Mercato, per gli esterni ecco Galardi

mercoledì, 20 gennaio 2021, 21:47

di diego checchi

La Lucchese da domani avrà un nuovo esterno che può occupare indifferentemente sia la corsia di destra che quella di sinistra. Si tratta del 2002 Gabriele Galardi romano di nascita che ha iniziato a dare i primi calci nella Vigor Perconti società di settore giovanile capitolina. Galardi in questa stagione ha collezionato 6 presenze nella Viterbese e lo scorso anno si è diviso tra Under 18 e Under 19 del Milan, società proprietaria del suo cartellino. Il Milan per lui non è stato il suo primo club professionistico, visto che in precedenza aveva giocato nella Spal.

La Lucchese cercava un giocatore di questo tipo, visto che Lo Curto non sta ancora bene fisicamente e che Adamoli fino adesso non ha mai avuto modo di rifiatare L'operazione verrà perfezionata nella giornata di domani. Quello che possiamo dire è che il mercato della Lucchese è in pieno fermento e ogni giorno può succedere qualcosa sia in uscita che in entrata.