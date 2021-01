Porta Elisa News



Mercato, Zanini nel mirino dei rossoneri

lunedì, 11 gennaio 2021, 19:46

di diego checchi

La Lucchese sta cercando Matteo Zanini questa è la notizia dell'ultima ora. Il giocatore è fuori lista alla Reggiana in serie B, ma si sta allenando con i granata ed è in cerca di una sistemazione in questo mercato di gennaio. A confermare l'indiscrezione trapelata in questi minuti, è stato proprio il suo procuratore Gaetano Fedele che proprio a Gazzetta Lucchese ha sottolineato: "La trattativa con la Lucchese c'è, ma su Zanini ci sono anche altre squadre. Il giocatore si vuole prendere una settimana di tempo per decidere".

Certo è che se questa trattativa andasse in porto, la Lucchese alzerebbe di tanto l'asticella e poi ci sarebbe un fatto non trascurabile da sottolineare, il giocatore è molto duttile, perchè nel modulo 3-5-2 potrebbe giocare in ben quattro ruoli, mezz'ala destra, mezz'ala sinistra quinto di destra o quinto di sinistra a seconda di dove mister Lopez lo vorrà impiegare. Zanini è già stato a Lucca due stagioni fa ed è stato protagonista assoluto di quella miracolosa salvezza sul campo arrivata nel doppio spareggio con il Bisceglie. Lui in quella stagione con Favarin in panchina riuscì a fare 7 reti compresi i play out ed è stato proprio il centrocampista lombardo a calciare il rigore decisivo per la salvezza a Bisceglie.