Nuovo portiere, è praticamente fatta per Pozzer

martedì, 19 gennaio 2021, 22:04

di diego checchi

La Lucchese a breve avrà un nuovo portiere, infatti dopo l'infortunio di Coletta è praticamente fatta per Giacomo Pozzer, classe 2001, in uscita dal Monopoli. Il giocatore arriverà in prestito dall'Inter, società proprietaria del suo cartellino. Pozzer nella città pugliese ha disputato sei presenze, ma adesso è chiuso dopo gli arrivi di Taliento e Satalino, quindi i suoi procuratori (TMP Soccer) hanno lavorato per trovargli un'altra sistemazione. Il portiere veneto arriverà a Lucca forse già domani, visto che gli accordi ci sono già.

La Lucchese prenderà Pozzer come vice di Biggeri, ma in caso di bisogno potrà giocare senza problemi. Chi lo conosce parla di un portiere con ottime qualità tecniche che deve ovviamente soltanto crescere. Ha iniziato la sua carriere nelle giovanili del Vicenza per poi passare alle giovanili dell' Inter, Inter U17, Inter U19. Pozzer ha fatto anche qualche panchina con la prima squadra dell'Inter come terzo portiere lo scorso anno con Conte allenatore. Con ogni probabilità sarà già disponibile per la trasferta di Crema.