Porta Elisa News



Per Coletta distorsione alla caviglia

sabato, 16 gennaio 2021, 17:52

Jacopo Coletta ha dovuto anzitempo abbandonare zoppicando il terreno di gioco nella ripresa. Per lui un problema alla caviglia destra, come conferma il medico sociale il dottor Adolfo Tambellini: "Si è trattato di una distorsione alla caviglia destra di una certa importanza, andrà valutata nei prossimi giorni attraverso una risonanza magnetica per capire se ci sono interessamenti ossei. Vedremo, chiaro che se non ci fossero problematiche particolari, i tempi di recupero potrebbero essere ridotti, ma dobbiamo attendere l'esito degli esami".

"Il recupero di Bianchi? Siamo a buon punto, oggi è stato preferito non rischiarlo, ma è ormai a buon punto con il recupero dopo il problema muscolare avuto: a Crema dovrebbe tornare pienamente disponibile".