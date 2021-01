Pergolettese-Lucchese: 0-1 al 45' st Tre minuti di recupero

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 24 gennaio 2021, 17:48

Il presidente rossonero è molto soddisfatto del risultato ma non dimentica che la strada per la salvezza è ancora lunga: "Abbiamo sofferto oggi, ma contavo, come poi è avvenuto, che i nostri giocatori di qualità riuscissero a fare la differenza. Novara peggior avversario ci potesse capitare"

domenica, 24 gennaio 2021, 17:19

Bianchi autore di un gol splendido al rientro dall'infortunio, bene anche l'esordio di Zennaro, mentre Petrovic, Nannelli e Papini si confermano colonne della squadra. In porta Biggeri, dopo una incertezza nel primo tempo, salva più volte il risultato: le pagelle di Gazzetta

domenica, 24 gennaio 2021, 17:18

Il diesse rossonero è particolarmente soddisfatto di questa vittoria arrivata dopo cinque pari consecutivi: "Siamo sempre stati convinti che il lavoro e la serierà pagano, la squadra dà l'anima e lo staff tecnico ha fatto la differenza, oggi è arrivata una vittoria che conta molto e che è nata nella...

domenica, 24 gennaio 2021, 17:18

Il tecnico fa i complimenti ai suoi: "Una prova importante dei ragazzi, che hanno saputo soffrire nei momenti di difficoltà, giocando una partita gagliarda e attenta, e colpire quando ce ne è stata l'opportunità. Si meritano questa soddisfazione e questi tre punti importantissimi"