Porta Elisa News



Bianchi a rischio per Lecco

martedì, 5 gennaio 2021, 19:48

di diego checchi

Flavio Bianchi ha rimediato una contrattura al flessore della gamba destra e per capire se sarà a disposizione per Lecco bisognerà aspettare almeno fino a giovedì. Il dottor Tambellini nel giro di un paio di giorni riuscirà a capire come si evolverà la situazione e se l'attaccante avrà superato il problema o meno. Un problema, in caso di assenza, non da poco. Non resta che aspettare senza avventurarsi in previsioni.

Per quanto riguarda Benassi, c' è da sottolineare che il giocatore sta lavorando ancora a parte come da programma, ma il suo recupero è ormai imminente e se tutto procederà nel migliore dei modi, sarà disponibile per la sfida interna contro il Renate. Il terzino sinistro Lo Curto invece è rientrato definitivamente in gruppo. La squadra ha effettuato un allenamento allo stadio Porta Elisa e mister Lopez ha fatto svolgere ai suoi ragazzi delle esercitazioni tattiche a due gruppi ben distinti. Per domani è previsto un allenamento pomeridiano all'Acquedotto. Intanto l'ex centrocampista rossonero Elia Chianese è ritornato al GhiviBorgo e giocherà insieme a Fazzi che da oggi ha iniziato la nuovo avventura con la squadra di Lavezzini.