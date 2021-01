Porta Elisa News



Tutti al lavoro

lunedì, 4 gennaio 2021, 17:43

di diego checchi

La squadra si è ritrovata oggi pomeriggio per un allenamento all'impianto dell'Acquedotto e mister Lopez dopo averli fatti lavorare atleticamente ha suddiviso i suoi ragazzi in tre gruppi che si sono sfidati in alcune partitelle a campo ridotto. Si è fermato a scopo precauzionale Bianchi. L'augurio è che non sia niente di preoccupante. Benassi e Lo Curto hanno lavorato ancora a parte ma sono sulla via del pieno recupero. Marcheggiani, che in questi giorni verrà ufficializzato ma che si sta già allenando con i compagni, sta prendendo confidenza con i movimenti che gli chiede il mister ed ha dimostrato una buona dimestichezza in zona gol.

In gran forma anche Nannelli che obbiettivamente si sta abituando bene anche al nuovo ruolo che Lopez gli ha destinato dal suo arrivo come seconda punta. All'allenamento era presente anche Fazzi che da domani con ogni probabilità vestirà la maglia del GhiviBorgo in Serie D. Per il suo trasferimento è già tutto fatto manca solo l'annuncio ufficiale che siamo sicuri non tarderà ad arrivare. L'unico giocare al momento fermo ai box è Ceesay ancora alle prese con un guaio muscolare. Michel Cruciani sta riprendendo sempre di più la forma migliore ed è possibile che venga convocato per la trasferta di Lecco, dove la Lucchese dovrà in tutti i modi cercare di fare punti importanti.