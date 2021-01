Porta Elisa News



Ufficiale: per l'attacco, arriva Petrovic

venerdì, 8 gennaio 2021, 12:40

Ecco il secondo rinforzo per l'attacco: la società rossonera ufficializza l'arrivo in prestito dalla Virtus Entella del croato Tomi Petrovic, classe '99. Cresciuto nel settore giovanile dei liguri, Petrovic ha già maturato esperienze in Serie C con le maglie di Rimini e Pro Vercelli, oltre a 17 apparizioni nella serie cadetta, sempre con la Virtus Entella. Dotato di grande fisicità e ottima tecnica individuale, è una prima punta classica. Già dall'allenamento odierno il giocatore sarà a disposizione di mister Giovanni Lopez.

L'attaccante croato classe in questa stagione ha collezionato 12 presenze in Serie B (di cui 7 da subentrato). Lo scorso gennaio è andato in prestito alla Pro Vercelli dove è sceso in campo 4 volte realizzando un solo gol. Fino a gennaio 2020 era al Rimini, dove ha collezionato 8 presenze. Nella stagione 2017/2018 ha realizzato 12 reti con la squadra Primavera della Virtus Entella e 1 rete in Serie B. Il classico corazziere in grado di aprire gli spazi perché alto 189 cm e forte fisicamente.

Detto di Petrovic, la Lucchese sarebbe sulle tracce anche di FedericoDanovaroclasse 2001 in uscita dal Carpi e lo scorso anno nelle fila del Ligorna in Serie D. Il ragazzo affrontò la Lucchese giocando nel ruolo di terzino destro di una difesa a quattro, ma se arriverà a Lucca, molto probabilmente verrà utilizzato come alternativa a Panati e Bartolomei. Nella stagione in corso ha collezionato soltanto 3 presenze.