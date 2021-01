Porta Elisa News



Ufficiale: Zennaro alla Lucchese

giovedì, 14 gennaio 2021, 19:24

Trovano piena conferma le indiscrezioni di Gazzetta Lucchese dei giorni scorsi: la società rossonera ha ufficializzato il prestito dal Genoa di Mattia Zennaro, centrocampista, classe 2000. Dotato di ottima tecnica individuale e visione di gioco, Zennaro si è messo in luce nelle formazioni giovanili rossoblù, prima di essere girato in prestito al Venezia, in Serie B. Considerato uno dei maggiori prospetti della serie cadetta e non solo, può ricoprire ogni ruolo del centrocampo e, nonostante la giovane età, dimostra in campo intelligenza e maturità calcistica. Il giocatore vestirà di rossonero fino al 30 giugno 2021 ed è già a disposizione di mister Giovanni Lopez.

Ecco le sue prime parole rilasciate all'ufficio stampa della società: "Sono stato subito colpito dall'ambiente e comunque tutti mi avevano parlato molto bene di questa bellissima piazza. Sono molto contento di essere qui, ha accettato anche grazie a bomber Bianchi, mio ex compagno al Genoa, che mi ha parlato tanto anche dei tifosi e di quanto siano attaccati a questa maglia. Sono un centrocampista più offensivo che difensivo e se serve posso fare anche il trequartista".