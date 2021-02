Porta Elisa News



A caccia di punti salvezza

sabato, 13 febbraio 2021, 13:53

di diego checchi

La Lucchese andrà a Como per cercare di ottenere un risultato positivo. Nel lunch match della giornata, i rossoneri saranno di scena contro la prima della classe e proveranno a fare uno scherzetto alla squadra di Giacomo Gattuso, che viene da una sconfitta sonora per 4 a 0 nel derby di Lecco e vorrà sicuramente rifarsi. Non sarà una gara facile ma la Lucchese ha le sue carte da giocare. Mister Lopez vorrà vedere una squadra propositiva ed è per questo che a centrocampo potrebbe giocare Zennaro e non Meucci nel ruolo di regista, con Nannelli e Sbrissa mezz'ale.

In difesa rientrerà quasi certamente Benassi che sembra aver vinto il ballottaggio con Dalla Bernardina per il ruolo di centrale. Il viareggino non gioca dalla gara interna contro l'Alessandria ma in questi giorni ha dimostrato di star bene e Lopez non vuole rinunciare alla sua esperienza; il reparto verrà completato da Pellegrini come centrale di destra e Panariello come centrale di sinistra. Sugli esterni spazio a Panati e Adamoli mentre in attacco Bianchi dovrebbe essere affiancato da Petrovic. Non sarà convocato per la trasferta lombarda Caccetta che in settimana ha riportato un infortunio, non saranno della comitiva neanche Lionetti, Bartolomei, Papini, Dumancic e Lo Curto, oltre allo squalificato Solcia. Fermo anche Marcheggiani vittima di un infortunio nella seduta di rifinitura. Questa la probabile formazione (3-5-2): 12 Biggeri, 29 Pellegrini, 20 Benassi, 2 Panariello, 11 Panati, 7 Nannelli, 38 Zennaro, 32 Sbrissa, 26 Adamoli, 9 Bianchi, 37 Petrovic. A disposizione: 40 Pozzer, 39 Galardi, 13 Cellamare, 28 De Vito, 14 Dalla Bernardina, 25 Maestrelli, 8 Kosovan, 4 Cruciani, 23 Meucci, 27 Scalzi, 22 Forciniti. Allenatore: Lopez.