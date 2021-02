Porta Elisa News



Baraldi, la Lucchese e il Como

venerdì, 12 febbraio 2021, 09:01

di diego checchi

Como–Lucchese è una partita molto particolare per uno dei soci della Lucchese, infatti Gabriele Baraldi, detentore dell'11% delle quote della società rossonera, è stato capitano del Como alla fine degli anni '90 ed ha vissuto per tre anni nella città lariana. Di lui vi possiamo raccontare un aneddoto: quando vestiva la maglia del Como, nella partita Como – Alzano Virescit del 15/12/1996 riuscì a segnare la bellezza di 3 gol di testa e lo sapete in quanto tempo? In soli 12 minuti. Lui è stato l'unico giocatore in Serie C di quei tempi a raggiungere questo record e scherzando con gli amici dice: "A Como mi fanno una statua per quello che ho fatto con quella maglia". Prima di lui solo Cornacchia in Serie A riuscì a segnare 3 gol in 13 minuti durante la partita Atalanta – Foggia nel campionato di Serie A 1991-1992 e dopo di lui Mancuso ne ha segnati ben 4 in 15 nella gara di Serie B Empoli – Entella del dicembre scorso.

Baraldi ha fatto bene anche con la maglia della Lucchese perché è riuscito a totalizzare la bellezza di 112 presenze tra Serie B e C1 mentre nel Como ne ha totalizzate 77 con 9 gol realizzati. Baraldi ha fatto più volte coppia in difesa con l'attuale allenatore del Como Giacomo Gattuso, che nella città lariana è considerato un'istituzione. Insomma, per Baraldi non sarà una domenica come tutte le altre perché se da un lato il Como è stato parte della sua storia da giocatore, la Lucchese rappresenta per lui un altro pezzo di vita perché prima è stato giocatore, poi allenatore ed ora socio e dirigente, un legame indissolubile che dura da tanti anni.