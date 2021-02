Porta Elisa News



Deoma: "Negato un rigore molto evidente"

domenica, 7 febbraio 2021, 19:50

Sull'episodio del calcio di rigore negato alla Lucchese, il diesse rossonero Daniele Deoma ha rimediato un cartellino rosso, ma la circostanza continua a far discutere anche nel dopo partita: "Sono stato allontanato proprio perché chiedevo spiegazioni sulla mancata concessione del rigore per un fallo di mano molto evidente. Mi è parso chiarissimo come episodio, per molto meno a Grosseto ci hanno fischiato un penalty al 90°. E nei minuti di recupero con Panariello trattenuto nella nostra area il direttore di gara ha pensato di dare un corner ai nostri avversari. Non chiediamo niente più che quello che ci spetta, e sempre mantenendo il massimo rispetto per gli arbitri".

"Quanto alla gara, oggi i ragazzi hanno dimostrato un grande carattere: il Porta Elisa voglio diventi un campo ostile per tutti. Dobbiamo giocare come oggi, questo è l'approccio giusto e non dimentichiamo che davanti a una formazione che gioca al calcio, le occasioni più nitide sono state le nostre, Biggeri non ha toccato pallone praticamente. L'esordio di Pellegrini? E' andato bene, così come Dalla Bernardina".