Gli orari delle gare della Lucchese sino alla fine del campionato

martedì, 23 febbraio 2021, 19:02

La Lega Pro ha reso noto il calendario degli orari delle partite valide dall'11° alla 19° di ritorno, ovvero l'ultima gara di campionato. Per le ultime due giornate, è stato scelto di far giocare i gironi in contemporanea per garantire la regolarità del torneo stesso. Ecco quando giocherà la Lucchese:

11° di ritorno, domenica 14 marzo

Lucchese-Pro Sesto, ore 15

12° di ritorno, mercoledì 17 marzo

Giana-Lucchese, ore 17,30

13° di ritorno, domenica 21 marzo

Lucchese-Pistoiese, ore 20,30 (diretta Sky)

14° di ritorno, domenica 28 marzo

Alessandria-Lucchese, ore 12,30

15° di ritorno, sabato 2 aprile

Piacenza-Lucchese, ore 17,30

16° di ritorno, domenica 11 aprile

Lucchese-Livorno, ore 15

17° di ritorno, mercoledì 14 aprile

Carrarese-Lucchese, ore 20,30

18° di ritorno, domenica 18 aprile

Lucchese-Lecco, ore 15

19° di ritorno, domenica 25 aprile

Renate-Lucchese, ore 17,30