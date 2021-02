Grosseto-Lucchese: 2-1 al 44 st Dal dischetto Cretella

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 3 febbraio 2021, 17:30

Mister Lopez laconico: "Purtroppo nel finale siamo stati beffati da un calcio di rigore figlio di una punizione molto dubbia, proprio sotto la nostra panchina. Trovati in svantaggio per un errore evitabile"

mercoledì, 3 febbraio 2021, 17:30

Deoma deluso dopo l'ennesima partita storta. "Ancora un errore che ci punisce. A un certo punto pensavo che potevamo fare anche punteggio pieno, invece torniamo a casa a mani vuote"

mercoledì, 3 febbraio 2021, 17:10

Tante prestazioni modeste tra i rossoneri costellate da errori che hanno finito per decidere la gara, nella ripresa entrano bene Zennaro e Cruciani, male Petrovic che non è mai in partita: le pagelle di Gazzetta

martedì, 2 febbraio 2021, 18:09

Il tecnico invita i suoi a mettersi alle spalle il duro scivolone con il Novara: "Sappiamo che ad ogni partita, da qui alla fine, ci giocheremo tantissimo. Il Grosseto è una squadra ben costruita, che ha messo in difficoltà molte compagini del girone, anche più attrezzate, ottenendo buoni risultati.