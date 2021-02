Porta Elisa News



Infortuni senza fine: si riferma Papini

mercoledì, 24 febbraio 2021, 18:53

di diego checchi

Proprio ieri avevamo scritto che Papini era rientrato in gruppo ma la sfortuna, per questo giocatore, sembra non finire mai e il difensore rossonero si è di nuovo fermato durante la partitella del giovedì. Ha accusato un risentimento al flessore della gamba destra, in pratica una recidiva del precedente infortunio. Il giocatore si sottoporrà ad un'ecografia venerdì prossimo ma si sospetta un altro stiramento e quindi i tempi di recupero saranno abbastanza lunghi.

Peccato, perché Papini poteva essere un'arma in più per mister Lopez. Per quanto riguarda Cruciani, la situazione è più facile e dovrà stare a riposo solo per qualche giorno per via di un vecchio edema al piatto tibiale. Per domani è prevista una seduta pomeridiana mentre venerdì mattina ci sarà la consueta seduta di rifinitura.