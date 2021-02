Le pagelle di Juventus B-Lucchese: convince la prestazione corale

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 21 febbraio 2021, 15:51

Mister Lopez è soddisfatto dell'atteggiamento della squadra e lo fa capire a chiare: "Oggi abbiamo fatto una buona prestazione, tenendo bene il campo e contenendo il gioco degli avversari. Dispiace non essere altrettanto soddisfatti del risultato finale, perché se c'era una squadra che meritava di vincere eravamo senz'altro noi."

domenica, 21 febbraio 2021, 15:49

Il presidente rossonero: "Abbiamo da fare un miracolo e si fa solo se la squadra ha questo atteggiamento, cercano sempre di fare il massimo ma a volte paghiamo errori e che dobbiamo eliminare: tutti gli errori da qui in avanti possono essere determinanti in chiave salvezza e noi dobbiamo salvarci...

domenica, 21 febbraio 2021, 14:29

Rossoneri impegnati a Alessandria nell'ennesima partita dove serve fare punti. Lopez, che torna in panchina dopo la squalifica, sceglie Zennaro a centrocampo e Solcia in difesa. Occasione per Bianchi, il cui tiro viene deviato a due passi dalla porta, poi sblocca sempre il centravanti. Nella ripresa pareggia Marques

sabato, 20 febbraio 2021, 16:11

La Lucchese fa visita alla Juventus B sul campo di Alessandria e deve fare i conti con una classifica sempre più complicate e con nuovi infortuni: si fermano Sbrissa e Cellamare per lesioni muscolari che li terranno fuori per almeno un mese. La probabile formazione: Zennaro dovrebbe tornare titolare