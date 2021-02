Porta Elisa News



Le pagelle di Lucchese-Pro Patria: un disastro assoluto

mercoledì, 17 febbraio 2021, 17:57

Ecco le pagelle dei rossoneri dopo la gara casalinga del turno infrasettimanale di campionato contro la Pro Patria:

Biggeri 5,5 Incolpevole sui gol, rischia la papera ad inizio ripresa quando calcia malamente un rinvio addosso a Parker.

Pellegrini 5 Non è stato irreprensibile come nei primi suoi match in rossonero. Si fa saltare con troppa facilità da Brignoli nell'occasione del secondo gol.

Benassi 4,5 Non ancora al meglio della condizione è in difficoltà in occasione di entrambi i gol ospiti.

Solcia 5,5 La sua difficoltà maggiore è nell'impostare il gioco. Sempre impacciato.

Nannelli 4,5 Una partita veramente al di sotto delle proprie potenzialità.

Meucci 5 Impalpabile nel primo tempo si riprende a metà ripresa come tutta la squadra. Ma ormai è tardi.

Cruciani 5,5 Cerca di dare ordine nella metà campo ma non ci riesce quasi mai. Si impegna cercando di dare il suo massimo.

Sbrissa 5 Non riesce mai a velocizzare il gioco e si fa saltare con troppa facilità dai centrocampisti avversari.

Panati 5 Prova incolore, ci mette tanto impegno ma niente di più.

Bianchi 5 Ha colpito una traversa che ha portato poi al gol di Petrovic ma al 94' non è stato freddo come ci ha abituati. Per il resto sempre in difficoltà e mai pericoloso, frutto anche dei pochi palloni ricevuti.

Petrovic 6 La sufficienza solo per la rete segnata. Per lui vale lo stesso discorso fatto per Bianchi.

Adamoli 6,5 Entrato ad inizio ripresa ha cercato di spingere ed è riuscito spesso a saltare l'uomo e a rendersi pericoloso.

Scalzi sv

Panariello sv