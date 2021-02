Porta Elisa News



Le pagelle di Lucchese-Pro Vercelli: grande prova di carattere

domenica, 7 febbraio 2021, 20:02

Ecco le pagelle dei rossoneri al termine della gara interna contro la Pro Vercelli.

Biggeri 6 – ha fatto il suo ed ha dato sicurezza al reparto difensivo.Panariello 6,5 – ha giocato come centrale di sinistra nella difesa a 3 ed è stato perfetto.

Nannelli 6 – una grande partita di sacrificio come quinto di centrocampo nel primo tempo, nella ripresa ha provato anche ad andare al tiro. Partita sufficiente la sua.

Bianchi 7 – è stato il più incisivo della squadra rossonera, ha fatto salire i suoi compagni ed è andato al tiro diverse volte ma Saro è stato bravo. Un giocatore fondamentale per la Lucchese.

Panati 6 – tanto impegno e tanta grinta, non ha commesso gravi ingenuità ed è stato sempre puntuale ad accompagnare l'azione. Lopez lo ha impiegato sia da esterno sinistro che da mezz'ala.

Solcia 5 – non si può lasciare una squadra in 10 per quasi tutto il secondo tempo per un'espulsione da doppia ammonizione.

Marcheggiani 6,5 – ha fatto un grande lavoro di sponda ed ha lottato da matti per la squadra.

Meucci 6,5 – è tornato quello di sempre, gagliardo e caparbio in mezzo al campo. Lui ha le caratteristiche adatte a questo tipo di partite.

Pellegrini 7 – una piacevole sorpresa, se sorpresa si può chiamare. È entrato con grande personalità ed ha guidato la difesa andando sempre in anticipo sugli avversari nel ruolo di centrale di destra. Un giocatore che farà sicuramente alzare il valore della retroguardia rossonera.

Sbrissa 5,5 – non si è certamente risparmiato in fase difensiva, ma da lui ci aspettiamo qualcosa di più anche in fase di appoggio e di palleggio.

Zennaro 5,5 – idem come sopra.Adamoli 6 – è entrato bene sulla sinistra ed ha cercato soprattutto di badare alla fase difensiva chiudendo gli esterni avversari.

Dalla Bernardina 6,5 – non era facile entrare a fare il centrale in difesa dopo solo 3 allenamenti e lui lo ha fatto con grande tranquillità tenendo a bada nel gioco aereo un corazziere come Comi.

Petrovic 6 – è entrato bene ed ha avuto l'occasione per segnare ma la palla si è fermata nel fango a causa del campo pesante, forse avrebbe dovuto calciare con più potenza anche se il portiere era stato bravo a uscirgli incontro.

Kosovan sv