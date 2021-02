Lopez: "Di buono ci prendiamo la reazione della ripresa"

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 27 febbraio 2021, 19:12

Ancora una volta è Panati a suonare la carica risultando il migliore in campo, Bianchi lotta come un leone ma non ha una palla giocabile. Male Zennaro, incerto Solcia che si perde Ragatzu in occasione del gol dei sardi, Petrovic a corrente alternata: le pagelle di Gazzetta

sabato, 27 febbraio 2021, 18:49

Il presidente rossonero: "Purtroppo partiamo sempre a handicap e meno male abbiamo limitato i danni: contro una squadra esperta come l'Olbia, c'era il rischio di non fare risultato nemmeno oggi. Dobbiamo avere fiducia: la salvezza è ancora possibile"

sabato, 27 febbraio 2021, 18:45

Il direttore generale rossonero: "Si commettono sempre errori che ci fanno partire sotto bravi poi a riprederla nella ripresa dove abbiamo iniziato a giocare. La squadra evidenzia dei limiti ma anche un grande spirito e una voglia di reagire"

sabato, 27 febbraio 2021, 16:07

Contro i bianchi di Sardegna, i rossoneri giocano il primo spareggio salvezza: Lopez si affida all'undici che ha pareggiato con la Juventus B domenica scorsa: sblocca subito Ragatzu, poi occasioni per Cocco e Petrovic. A inizio ripresa pareggia Panati