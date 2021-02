Porta Elisa News



Lopez: "Beffati ancora una volta. Ma sappiamo cosa ci stiamo giocando"

mercoledì, 3 febbraio 2021, 17:30

di diego checchi

Mister Lopez è laconico e analizza la partita in questo modo: "Ci siamo trovati a rincorrere, come spesso è accaduto, per un errore evitabile. Quando siamo riusciti a trovare il pareggio, abbiamo costruito diverse opportunità anche per passare in vantaggio. Purtroppo nel finale siamo stati beffati da un calcio di rigore figlio di una punizione molto dubbia, proprio sotto la nostra panchina".

E ora da cosa bisogna ripartire?"Sappiamo l'importanza di quello che ci stiamo giocando e l'unica strada che abbiamo per ottenerla è il lavoro quotidiano sul campo. E comunque oggi eravamo in piena emergenza difensiva, con assenza pesanti che ci hanno notevolmente ed evidentemente penalizzato".