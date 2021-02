Lucchese-Pro Patria: 0-2 al 14' st Rossoneri non pervenuti

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 16 febbraio 2021, 16:21

Il tecnico rossonero alla vigilia del match con la Pro Patria: "Cambierò qualcosa rispetto a Como, affrontiamo una squadra che fin dalle prime giornate si sta dimostrando solida e compatta, con un'organizzazione di gioco ben definita e con una difesa che, numeri alla mano, è la più forte del campionato"...

martedì, 16 febbraio 2021, 14:43

Nel turno infrasettimanale contro la Pro Patria, la Lucchese cerca la sua seconda vittoria stagionale al Porta Elisa: servono tre punti per non perdere ulteriore terreno dalla formazioni in lotta per non retrocedere. La probabile formazione: in difesa dovrebbe rientrare Solcia

lunedì, 15 febbraio 2021, 18:32

La squadra di Javorcic è una delle più grandi sorprese del campionato. A testimoniarlo ci sono i numeri: la Pro Patria è una squadra costruita bene e che si sta togliendo delle grandi soddisfazioni con i tigrotti che sono attualmente quarti in classifica: ecco come si presenteranno al Porta Elisa

lunedì, 15 febbraio 2021, 15:16

Il primo, che aveva già saltato la trasferta di Como, ha riportato una lesione al legamento collaterale del ginocchio destro e dovrà stare fermo un mese e mezzo, per l'attaccante invece lesione al retto femorale e stop è di un mese.