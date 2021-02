Porta Elisa News



Mercato: dall'Obia arriva Della Bernardina

lunedì, 1 febbraio 2021, 20:09

La Lucchese ha acquistato il difensore centrale classe 1999 Gabriele Dalla Bernardina che andrà a rinforzare il reparto. Proveniente dalla scuola calcistica del Cittadella, ha trascorso le ultime stagioni nell'Olbia dove ha disputato rispettivamente due partite nel 2018-2019, 14 lo scorso anno e solo una in questa prima parte della stagione.

Niente da fare invece per il centrocampista Sibilia che sembrava essere stato individuato per alzare l'asticella. Avevamo parlato anche del difensore Gasparetto ma il giocatore ha preferito rimanere alla Reggina. Questo il comunicato della società rossonera:"La società Lucchese 1905 comunica ufficialmente di aver acquisito, in prestito secco dall'Olbia, il diritto alle prestazioni sportive di Gabriele Dalla Bernardina, difensore classe '99."

Questa la rosa attuale della Lucchese. Portieri: Iacopo Coletta, Matteo Biggeri, Giacomo Pozzer, Piercataldo Forciniti. Difensori: Marco De Vito, Aniello Panariello, Federico Papini, Daniele Solcia, Luka Dumancic, Gabriele Dalla Bernardini, Michael Benassi, Gabriele Galardi, Claudio Cellamare, Diego Bartolomei, Andrea Adamoli, Michele Lo Curto. Centrocampisti: Giorgio Lionetti, Michael Cruciani, Cristian Caccetta, Matteo Meucci, Giovanni Sbrissa, Tanasj Kosovan, Mattia Zennaro, Matteo Panati, Giovanni Nannelli. Attaccanti:Tommy PetrovicFrancesco MarcheggianiClaudio Junior BianchiFilippo ScalziJonathan Bitep