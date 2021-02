Porta Elisa News



Piove sul bagnato: Caccetta e Marcheggiani fuori per almeno un mese

lunedì, 15 febbraio 2021, 15:16

di diego checchi

La squadra ha ripreso la preparazione dopo la sconfitta di Como in vista della gara interna di mercoledì in casa contro la Pro Patria nel turno infrasettimanale della 25° giornata. I rossoneri si sono allenati questa mattina sull'impianto dell'Acquedotto ed il gruppo è stato diviso in due tronconi: chi ha giocato ieri e chi non ha giocato. All'appello mancavano Caccetta e Marcheggiani. Per quanto riguarda il primo che aveva già saltato la trasferta di Como, ha riportato una lesione al legamento collaterale del ginocchio destro e dovrà stare fermo un mese e mezzo. Per Marcheggiani invece lesione al retto femorale. Per lui lo stop è di un mese.

Non certamente buone notizie per la truppa rossonera che adesso anche in attacco torna ad essere in emergenza. Cruciani è uscito anzitempo dal campo durante l'allenamento mattutino per una forte contusione al ginocchio che però non dovrebbe essere niente di grave anche se dovrà essere valutata nei prossimi giorni. Per domani è prevista una seduta mattutina che in pratica sarà già la rifinitura in vista della gara di domani l'altro.