Porta Elisa News



Russo: "Ottimo risultato anche se lascia un po' di amaro in bocca"

domenica, 21 febbraio 2021, 15:49

Bruno Russo, numero uno rossonero, era come al solito al seguito della squadra. Il punto soddisfa abbastanza ma non del tutto il presidente: "Abbiamo fatto un punto e andiamo avanti in silenzio, il campionato è lungo, la Lucchese ha fatto una buona partita e meritava un qualcosa in più: comunque andiamo avanti a testa bassa e pedalare dobbiamo raggiungere obiettivo a fine campionato e per farlo dobbiamo rimanere agganciate alle altre".

"Chiaro che andranno sfruttati gli scontri diretti e tanti di essi sono in casa. Abbiamo da fare un miracolo e si fa solo se la squadra ha questo atteggiamento, cercano sempre di fare il massimo ma a volte paghiamo errori e che dobbiamo eliminare: tutti gli errori da qui in avanti possono essere determinanti in chiave salvezza e noi dobbiamo salvarci in tutte le maniere. Ottimo risultato anche se ci lascia un po' di amaro in bocca ma serve questa mentalità".