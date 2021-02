Porta Elisa News



Russo: "Sono esterrefatto"

mercoledì, 17 febbraio 2021, 17:25

Bruno Russo non crede ai suoi occhi: la partita dei rossoneri è stata sconcertate, ancora una volta. Ma il presidente rossonero, di arrendersi non vuole emmeo sentire parlare: "Purtroppo non siamo all'altezza di giocare contro squadre come questa, dobbiamo prendere atto che non reggiamo certi confronti, attendiamo le squadre come noi e contiuiamo a lottare per evitare questa retrocessione. E' un dato di fatto: contro chi ci aggredidisce la squadra non riesce a contrastare e andiamo troppo facilmente in svantaggio, prima di tutto in casa. Poi ci troviamo a rincorrere".

"Non so se è una questione tecnica o mentale: è un dato di fatto. Se ci fosse una spiegazione, sarebbe facile rimediare: sono esterrefatto. Ma la cosa più semplice sarebbe gettare il cappello per aria, non lo possiamo fare e nonostante la pochezza che dimostriamo in certi frangenti, dobbiamo preparare la prossima e cercar di fare punti. Ce la possiamo ancora fare: le squadre sono distanti una vittoria, non possiamo smettere di giocare: la categoria è un patrimonio che dobbiamo difendere in tutte le maniere anche se a volte siamo presi dall'impotenza, mi spiace moltissimo per i tifosi. Dobbiamo credere di poter raggiungere questo miracolo".