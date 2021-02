Porta Elisa News : il punto



Un pareggio per dimostrare di esserci ancora

lunedì, 22 febbraio 2021, 13:20

di diego checchi

Un pareggio che fa morale e che fa capire soprattutto che la Lucchese c’è. I tifosi diranno: “ma questo è un punto che non porta grandi vantaggi in classifica”. È vero, come è altrettanto vero che la Lucchese ha giocato una buona partita mettendo in difficoltà la Juventus U23 e forse anche meritando di vincere. Purtroppo i rossoneri, per l’occasione in maglia gialla, hanno preso gol nel secondo tempo, ma nel computo della partita ha creato di più rispetto ai bianconeri e questo deve far ben sperare. Lo abbiamo detto tante volte in questi giorni: importante è non vedere più certi atteggiamenti come quelli contro la Pro Patria quando la squadra sembrava in balia degli avversari e aver preso due gol dopo sette minuti ha complicato una prestazione che poi è stata negativa per gran parte della partita a parte gli ultimi venti minuti. Invece contro la Juventus U23 la Lucchese ha dimostrato compattezza, ha cercato di giocare, di fare le cose di cui è capace e di imprimere l’atteggiamento giusto alla partita.

È chiaro che la Lucchese deve essere più cinica in certi frangenti, perché quando ti capitano le palle gol le devi buttare dentro. Comunque se dobbiamo dire qual è il nostro pensiero, al ritorno da Alessandria, lo esprimiamo così: la Lucchese è viva e nello scontro diretto contro l’Olbia dovrà portarsi a casa a tutti i costi i tre punti, magari facendo una partita “sporca”, cercando di avere pazienza, non subendo gol e poi, al momento giusto farne uno che servirebbe a portare a casa i tre punti in uno scontro diretto. Le partite della Lucchese non possono mai essere considerate facili, altrimenti non sarebbe ultima in classifica, ma diciamo che ha tante opportunità per fare un bel balzo in classifica visto che adesso incontrerà squadre che non sono poi così in alto, ma alla propria portata.

È in queste gare che la squadra di Lopez dovrà costruirsi un futuro migliore cercando di non toppare dal punto di visto della prestazione perché tutto diventerebbe inutile. Non sappiamo chi giocherà sabato prossimo, ma lo nostra sensazione è che si debba continuare con l’undici visto ieri ad Alessandria considerando che ha dato diverse garanzie e quindi cambiare per cambiare non serve a niente. Dovranno essere valutate le condizioni di Papini che sta ancora lavorando a parte anche se dovrebbe essere a disposizione per la gara di sabato prossimo (per la panchina). Insomma, da stamani è già iniziata la settimana che porterà a uno scontro diretto come quello contro l’Olbia, che è vietato fallire.