Porta Elisa News : il punto



Una domenica da dimenticare

lunedì, 1 febbraio 2021, 12:43

di diego checchi

Una domenica da dimenticare sotto tutti i punti di vista. È inutile nasconderlo. La Lucchese ieri non ne ha azzeccata una: errori su errori, una squadra impacciata, incapace di reagire dopo il primo gol e bloccata a livello mentale. Una prestazione da cancellare in fretta. Inutile stare a parlare di singoli perché contro il Novara i rossoneri hanno avuto un blackout e hanno spento la spina. Quello che ci fa riflettere è un fatto: perché è successo questo? In settimana la squadra si è allenata come sempre e veniva da sei risultati utili consecutivi con l’ultima vittoria di Crema. A nostro avviso non è stata una questione fisica ma di approccio mentale. Questi ragazzi hanno sentito la pressione dello scontro diretto e hanno permesso al Novara di sfoggiare tutte le sue qualità. E meno male che la squadra di Banchieri non vinceva da 14 partite ed era in disarmo. A noi ci è sembrato tutto il contrario. I piemontesi sono stati pimpanti e pronti ad arrivare sempre primi sulla palla, cosa che la Lucchese non ha mai fatto. Hanno ingabbiato gli attaccanti rossoneri e hanno infilato la difesa della squadra di Lopez con una facilità disarmante. Questa è la realtà, è inutile stare a girarci intorno.

Come prima, i problemi ci sono tuttora, questa squadra non può mai abbassare l’attenzione e deve giocare sempre al 120 per cento per ottenere dei risultati. Rivedendo i gol ci sono errori talmente palesi che devono essere catalogati soltanto come un incidente di percorso, altrimenti la strada sarà veramente dura. Il Grosseto ci aspetta e dal punto di vista della mentalità ci deve essere un passo in avanti. Qualcuno ha mosso delle perplessità sulle scelte del mister, noi non ce la sentiamo di farlo perchè in queste ultime partite Adamoli non era al massimo della forma fisica, Sbrissa aveva sofferto contro la Pergolettese, quindi Zennaro e Panati potevano essere le alternative giuste. Qualcuno ci ha chiesto il perché non ha giocato Bianchi dall’inizio: ci sono tre partite in una settimana e l’attaccante di proprietà del Genoa, non può giocare tre partite per tutti i 90 minuti. Allora mister Lopez aveva pensato di metterlo in campo nel secondo tempo e così è stato. Poi c’è la partita di Grosseto dove siamo convinti che il ragazzo sarà di nuovo in campo da titolare, magari assieme a Petrovic, facendo riposare Marcheggiani.

Nelle prossime ore ci saranno da capire le condizioni fisiche di Dumancic e Papini, usciti malconci dalla gara di ieri. Recupereranno per Grosseto o meno? In gruppo non c’è nemmeno Benassi, ancora infortunato ed ecco che allora la difesa a tre sarà composta da Solcia, De Vito e Panariello, a meno che i due non recuperino in extremis o che dal mercato arrivi un altro difensore centrale. A proposito, dal mercato ci aspettiamo qualcosa. Lo abbiamo già ribadito quando commentavamo la gara. La Lucchese avrebbe bisogno di un centrocampista centrale e di un difensore e cedere quei giocatori che non trovano più spazio nella formazione rossonera.