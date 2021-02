Porta Elisa News



Urgono punti e una reazione

sabato, 6 febbraio 2021, 12:54

di diego checchi

Rispondere presente, dare segnali importanti dal punto di vista mentale e della prestazione e di conseguenza riuscire a fare anche un risultato positivo, possibilmente una vittoria. È questo quello che deve fare la Lucchese contro una Pro Vercelli in gran forma che viene dalla vittoria per 3 a 0 contro il Renate.

La squadra di Lopez ha bisogno di ritrovare entusiasmo, tranquillità e convinzione nei propri mezzi perché solo così potrà provare a uscire dall'ultimo posto in classifica e poi cercare conquistare la salvezza diretta. Ma la squadra rossonera deve fare un passo alla volta senza porsi obiettivi a lungo termine, ciò sarebbe tremendamente sbagliato. Questa è una stagione nata male e che sta proseguendo peggio per tanti motivi, ma i rossoneri hanno ancora tante possibilità per invertire questo trend e allora non resta che darci dentro, già a partire da domani.

Per quanto riguarda la formazione, il trainer dovrà fare a meno degli infortunati Coletta, Papini, Dumancic, Benassi e Lo Curto, di conseguenza esordirà dal primo minuto uno degli ultimi arrivati e ci riferiamo a Eros Pellegrini che andrà ad agire nella posizione di centrale di destra nella difesa a tre. Maestrelli e Dalla Bernardina saranno convocati ma partiranno dalla panchina. Insieme a Pellegrini, in difesa, ci saranno Solcia e Panariello. Con De Vito che partirà dalla panchina. A centrocampo, Nannelli sarà il quinto di destra, con Sbrissa e Zennaro mezz'ali e Meucci play maker, anche se Cruciani sta pian piano ritrovando la migliore condizione; a sinistra ci sarà Panati. Adamoli e Galardi saranno pronti ad entrare all'occorrenza. In attacco, ci sono tre punte per due posti e la sensazione è che la scelta di Lopez cadrà sulla coppia Bianchi-Marcheggiani, visto che Petrovic ha accusato un po' di stanchezza.

Questa la probabile formazione. Lucchese (3-5-2): 12 Biggeri, 29 Pellegrini, 15 Solcia, 2 Panariello, 7 Nannelli, 32 Sbrissa, 23 Meucci, 38 Zennaro, 11 Panati, 9 Bianchi, 19 Marcheggiani. A disposizione: 40 Pozzer, 39 Galardi, 13 Cellamare, 25 Maestrelli, 14 Dalla Bernardina, 26 Adamoli, 28 De Vito, 4 Cruciani, 8 Kosovan, 30 Caccetta, 27 Scalzi, 37 Petrovic. Allenatore: Lopez.