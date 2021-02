Porta Elisa News



Via agli scontri diretti

venerdì, 26 febbraio 2021, 15:19

di diego checchi

E' inutile nascondersi. Contro l'Olbia è uno scontro diretto bello e buono. Mancano 12 partite e la Lucchese deve fare più punti possibili per poi vedere in che posizione arriverà in classifica: vincere domani vorrebbe dire accorciare il distacco da quelle che stanno davanti ai rossoneri. Insomma c'è bisogno che la squadra di Lopez faccia la partita perfetta soprattutto sotto il profilo dell'atteggiamento mentale. Spieghiamo meglio. Non vogliamo più vedere entrare in campo la Lucchese come contro la Pro Patria. Gli avversari devono sapere che al Porta Elisa quando vengono ci troveranno sempre "duro" e non venire a Lucca a fare "passeggiate di salute".

In buona sostanza se i giocatori non ci arrivano con le buone, lo dovranno fare con le cattive, sportivamente parlando ovviamente. Non è più il momento della ricerca del bel gioco ma della concretezza. Mister Lopez in vista della partita di domani confermerà l'undici che ha fatto bene contro la Juventus U23 ad Alessandria, perchè è giusto dare continuità a questi giocatori che adesso appaiono i più pronti per disputare gare del genere. Non saranno a disposizione né Cruciani, né Papini, oltre ovviamente agli altri infortunati di lungo corso. Questa la probabile formazione: Lucchese 3-5-2 12 Biggeri, 2 Panariello, 15 Solcia, 29 Pellegrini, 11 Panati, 7 Nannelli, 23 Meucci, 38 Zennaro, 26 Adamoli, 9 Bianchi, 37 Petrovic. A disposizione: 40 Pozzer, 39 Galardi, 28 De Vito, 14 Dalla Bernardina, 25 Maestrelli, 17 Bartolomei, 20 Benassi, 3 Lo Curto, 8 Kosovan, 27 Scalzi, 22 Forciniti. Allenatore: Giovanni Lopez.