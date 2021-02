Porta Elisa News



Vittoria cercasi

martedì, 16 febbraio 2021, 14:43

di diego checchi

L’input della Lucchese deve essere quello di fare una bella prestazione ma anche e soprattutto una vittoria. È inutile nasconderci, adesso i punti servono come il pane. Non c’è più tempo da perdere perché le partite da giocare sono sempre meno e la squadra di Lopez deve iniziare a fare i tre punti per sovvertire la classifica e per non staccarsi più di tanto da quelle che le stanno davanti. Come dice il mister, è vero che bisogna guardare partita dopo partita, ma è anche vero che bisogna essere realisti e che la Lucchese deve dare una scrollata alla propria classifica altrimenti sarà sempre più dura. A Como la squadra ha giocato quasi sempre alla pari dei lariani, soprattutto nel secondo tempo. Ma poi c’è stato il gol che ha fatto la differenza nella partita e il discorso è sempre lo stesso: la Lucchese è tornata a casa con le pive nel sacco.

È giusto che nell’ambiente ci sia ancora entusiasmo, perché soltanto così e con il lavoro si può uscire da questa situazione, ma ripetiamo: vincere domani è quanto mai fondamentale. Per quanto riguarda la formazione, mister Lopez opterà per qualche cambiamento. Intanto sarà di nuovo a disposizione Solcia che lotta per un posto con Panariello anche se sembra essere favorito. Per il resto il reparto difensivo sarà composto da Benassi e Pellegrini. A centrocampo potremmo rivedere Nannelli come quinto di centrocampo di destra, con Panati a sinistra anche perché Adamoli c’è parso un po’ in calo in riva al lago di Como. Chi sarà il playmaker a centrocampo? Potrebbe veramente scoccare l’ora di Cruciani che si è completamente ristabilito dalla botta al ginocchio presa nell’allenamento di ieri. Ai suoi lati ci saranno sicuramente Sbrissa e uno fra Meucci e Kosovan con il primo favorito. Davanti è ovvio che vedremo la coppia Bianchi Petrovic anche perché Marcheggiani è fuori uso e l’unica alternativa è Scalzi. Questa la probabile formazione.

LUCCHESE (3-5-2): 12 Biggeri, 29 Pellegrini, 20 Benassi, 15 Solcia, 7 Nannelli, 32 Sbrissa, 4 Cruciani, 23 Meucci, 11 Panati, 37 Petrovic, 9 Bianchi. A disposizione: 40 Pozzer, 25 Maestrelli, 2 Panariello, 3 Lo Curto, 26 Adamoli, 28 De Vito, 14 Dalla Bernardina, 8 Kosovan, 38 Zennaro, 27 Scalzi, 17 Bartolomei, 39 Galardi. Allenatore: Lopez (squalificato). In panchina Di Stefano