Porta Elisa News



Bianchi lavora a parte, ma scalda i motori

martedì, 30 marzo 2021, 19:36

di diego checchi

La squadra si è allenata questo pomeriggio allo stadio Porta Elisa e c'è da sottolineare che Flavio Bianchi ha lavorato a parte ma crediamo proprio che sia sulla via del recupero. Ha lavorato invece con i compagni Matteo Panati che era uscito anzitempo domenica scorsa per un piccolo fastidio muscolare. Il giocatore ha effettuato tutte le esercitazioni senza accusare dolore. Discorso diverso invece per Adamoli che si sta sottoponendo ancora alle terapie e nei prossimi giorni ne sapremo di più su un suo possibile recupero. Il clima della squadra è apparso pronto e carico alla sfida ci dovrà essere sabato prossimo. Una gara da dentro o fuori.

E' ancora presto per parlare di formazione anche perchè Lopez ha diversi giorni davanti per poter decidere al meglio chi schierare. Potrebbe cambiare qualcosa in difesa mentre a centrocampo potrebbero giocare gli stessi di Alessandria ma è ancora prematuro fare ogni tipo di supposizione. Abbiamo detto in un articolo di ieri che potrebbe giocare dall'inizio il portiere Pozzer anche se per ora non ci sono state particolari prove tattiche a sostegno di ciò ma crediamo che un opportunità all'ex portiere della Primavera dell'Inter vada data, anche e soprattutto per dare un pò di riposo a Biggeri che non sta attraversando un momento felicissimo. Come sempre, sarà Lopez a fugare ogni dubbio. L'ex del Monopoli comunque si sta allenando bene e sarà pronto se verrà chiamato in causa.