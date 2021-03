Porta Elisa News : il punto



E se la svolta arrivasse dall'utilizzo di un diverso modulo?

giovedì, 4 marzo 2021, 16:54

di diego checchi

Un buon punto ma la Lucchese deve iniziare a vincere. Lo diciamo tutte le volte ma non perchè vogliamo essere ripetitivi ma solo perchè è la pura realtà dei fatti. La squadra di Lopez, al quale rinnoviamo ancora una volta le condoglianze da parte di tutta la redazione per la scomparsa della mamma, ha portato a casa un buon punto contro l'Albinoleffe ed a nostro avviso nel secondo tempo avrebbe potuto anche vincere. Forse sarebbe bastato osare un pò di più ma questa è una semplice nostra impressione che non vuole essere assolutamente un dogma. La cosa certa invece è che contro il Pontedera la Lucchese dovrà a tutti i costi portare a casa la vittoria senza se e senza ma, per accorciare la distanza dalle squadre invischiate nella lotta alla salvezza e perché le partite in casa vanno vinte in qualsiasi modo. Dopo il Pontedera dell'ex Giovannini c'è la Pro Sesto, sempre al Porta Elisa, e anche in questo caso la vittoria è praticamente d'obbligo.

Poi ci sarà ancora una trasferta a Gorgonzola, stavolta contro la Giana Erminio in un vero e proprio scontro diretto, poi la gara interna contro la Pistoiese. Insomma la Lucchese in queste quattro partite deve portare a casa più punti possibile e poi fare i conti e vedere in quale posizione si trova. E' innegabile che ci voglia un scatto in avanti. Lo diciamo sempre, questa squadra deve gettare il cuore oltre l'ostacolo e far vedere che ha la volontà di salvarsi a tutti i costi. Come? Prima di tutto non prendendo gol, soprattutto nei primi minuti di gara e poi cercando di creare qualche azione pericolosa in più sfruttando ogni risorsa a sua disposizione. Non ci permettiamo di dare dei consigli a mister Lopez perché è senz'altro più bravo e più competente di noi ma in certi frangenti della partita perché non passare ad un 4-3-3 con due ali larghe ed una punta centrale in grado di creare la superiorità numerica sugli esterni. Variare un qualcosa nel corso di una partita a volte può scompaginare i piani degli avversari. E siccome la possibilità per farlo c'è, magari inserendo un elemento come Scalzi a 20 minuti, mezz'ora, dalla fine, perchè non provare? Talvolta osare di più non vuol dire andare allo sbaraglio ma solo cercare soluzioni alternative per essere più imprevedibili e pericolosi, perché la Lucchese non può più permettersi di andare avanti solo con dei pareggi.

Urgono le vittorie e questo deve entrare nella testa di tutti. Sul fronte mercato non è un mistero che la lucchese dopo la rescissione del contratto con Tanasi Kosovan, stia cercando un centrocampista con determinate caratteristiche perchè è corta nel reparto nevralgico della squadra, considerando gli infortuni di Sbrissa, Cruciani, Caccetta e che Lionetti non rientra nei piani tecnici della società. Ed allora tre nomi ci vengono in mente. Uno è quello di Krisztian Adorjan, ex Virtus Entella, attualmente svincolato dalla squadra ligure dal 31 agosto 2020. Un'altro è quello di Mattia El Hilali che si è svincolato dal Gubbio nell'ottobre scorso. L'ultimo nome che facciamo è quello di Giuseppe Sapone, fino alla scorsa stagione vestiva la maglia del Fano. Vedremo nelle prossime ore quello che succederà.