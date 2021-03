Porta Elisa News



Iniziano le manovre in vista del match con la Pro Sesto

mercoledì, 10 marzo 2021, 13:04

di diego checchi

La Lucchese ha svolto un allenamento all'Acquedotto, ma è ancora presto per poter ipotizzare una formazione, visto che mister Lopez ha fatto fare al gruppo delle partitelle a pressione a campo ridotto e del lavoro di forza. Solo domani capiremo qualcosa di più, anche se comunque non crediamo che ci saranno tante novità rispetto a domenica scorsa. E del resto un vecchio adagio recita: squadra che vince non si cambia. Possiamo sottolineare però che sono rientrati in gruppo, come avevamo già detto ieri, Cruciani e Cellamare e i due potranno essere convocati, così come Lionetti che Lopez potrà utilizzare come cambio a centrocampo.

Sbrissa, Marcheggiani, Dumancic e Panariello stanno lavorando ancora a parte anche se sono sulla via del recupero e per domenica prossima non crediamo che saranno disponibili. Più probabile vederli in campo nella trasferta di Gorgonzola di mercoledì prossimo oppure nel derby interno contro la Pistoiese. Insomma, l'emergenza per la Lucchese non è finita ma Lopez andrà a avanti con quello che ha e cercherà di vincere la gara.