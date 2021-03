Porta Elisa News



L'ex rossonero Kosovan si riaccasa al Picerno

domenica, 28 marzo 2021, 19:28

L'ex rossonero Tanasi Kosovan, che aveva abbandonato Lucca per motivi familiari ai primi di marzo, ha firmato un contratto che lo lega al Picerno sino alla fine di questa stagione. Lo annuncia la stessa società rossoblù che attraverso il suo direttore generale Vincenzo Greco ha condotto l'operazione di mercato per rinforzare la squadra della provincia di Potenzae riportare il centrocampista nella squadra dove militava prima di arrivare a Lucca. Nella vittoriosa gara odierna contro il Molfetta, Kosovan non è stato impiegato pur essendo già a disposizione.

"Prendere queste decisioni – aveva dichiarato a Gazzetta Lucchese il 2 di marzo scorso Kosova – non è una cosa semplice. Ho deciso di mettere la mia famiglia al primo posto e di stare con i miei figli a tempo pieno, almeno per il momento, perché hanno bisogno di me. Per come si cresce nel calcio ho sempre visto mettere il pallone prima di tutto e di tutti, ma per me non è così. È una scelta sofferta, ma sentire persone che apprezzano la mia decisione, non può far altro che piacere. Mi state intervistando mentre sto tornando a casa, ad oggi sto pensando di prendermi cura della famiglia a tempo pieno. Sicuramente continuerò a giocare a calcio, perché questo è il mio lavoro. Appena avrò modo ricomincerò, magari vicino a casa e alla famiglia”.