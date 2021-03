Porta Elisa News



Le pagelle di Albinoleffe-Lucchese: tante sufficienze, nessun acuto

mercoledì, 3 marzo 2021, 17:03

Queste le pagelle dei rossoneri dopo la trasferta di Gorgonzola contro l'Albinoleffe:

Biggeri 6,5 Una parata nel primo tempo e poi tanta sicurezza nelle uscite alte.

Benassi 6 Al rientro da titolare fa il suo anche se sbaglia qualcosa in fase di impostazione.

Dalla Bernardina 6,5 Anche alla prima da titolare ha guidato la difesa con grande sicurezza. Bravo nel gioco aereo.

Pellegrini 6 Partita senza sbavature come al solito.

Panati 6 Fa fatica in un ruolo che non è il suo ma ci mette tanto impegno e applicazione.

Nannelli 5,5 Da lui ci aspettiamo qualcosa di più soprattutto in fase propositiva.

Meucci 6 Generoso come al solito.

Maestrelli 6 In difficoltà nella prima frazione si riprende nella seconda. Da considerare che era la sua prima da titolare da tanto tempo.

Adamoli 6 Attento in fase difesa poche le sue scorribande in fascia.

Bianchi 6 Prova a fare qualcosa li d'avanti cercando di venire a prendere palla a centrocampo ma non è mai incisivo sotto porta.

Petrovic 5,5 Non è riuscito come avrebbe dovuto a far salire la squadra tenendo il pallone.



Lo Curto sv

Zennaro sv

Scalzi sv